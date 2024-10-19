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Futbol Maçında Kalp Krizi: Genç Hayatını Kaybetti

Futbol Maçında Kalp Krizi: Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Kaan Kaç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti. Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 23.37 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki halı sahada meydana geldi. 27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan gencin kalbi durdu. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran genci ambulansa alıp hastaneye götürdü. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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