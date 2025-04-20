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Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Hasan Bakırhan Hayatını Kaybetti

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Hasan Bakırhan Hayatını Kaybetti
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Adana'da bir halı sahada futbol oynarken fenalaşan üç çocuk babası Hasan Bakırhan, kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynadığı esnada fenalaşarak yere yığılan üç çocuk babası Hasan Bakırhan hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası olan Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı anda fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündü fakat Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu. İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalk krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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