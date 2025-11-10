Futbol Hakemlerine Yönelik Bahis Soruşturmasında 19 Tutuklama Talebi

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli Savcılığa verdiği ifadenin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem ile bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL