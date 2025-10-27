Haberler

Futbol Hakemlerine Yönelik Bahis Soruşturması Başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 Nisan ayında bazı futbol hakemlerinin bahis oynama iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası derinleştiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığı, Antalya'da devam eden bir diğer soruşturmanın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve her iki soruşturma dosyasının birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ihbar niteliğinde kabul edildiği ve mevcut soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir. 27/10/2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi. - İSTANBUL

