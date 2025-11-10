Futbol Hakemlerine Yönelik Bahis İddiası: 19 Gözaltı
Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
