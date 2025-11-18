Haberler

Furkan Apartmanı Davası Yeniden Görülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı davası, mahkemenin verdiği beraat kararını bozmasının ardından yeniden görüldü. Duruşmada tanık ifadeleri dinlenirken, maktul aile yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası yeniden görüldü. Duruşmada konuşan görgü tanığı, "Kesilen kolonları ben taşıdım" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında verilen karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dava yeniden görülmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası yeniden görüldü. Duruşmaya, maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada konuşan görgü tanığı, "Ben Bellona Mağazası'na gittiğimde kolonlar kesilmişti. Ben kesildiğini görmedim. Ama oradan kesilen kolonları alıp taşıdım" dedi.

Maktul aile yakınları ise suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti ise tanıkları dinledikten sonra davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş

Ailenin sonunu getiren otelle ilgili vahim ayrıntı! İlk vukuat değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.