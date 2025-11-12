Haberler

Fung-wong Tayfunu Tayvan'da 51 Yaralı, 8 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fung-wong Tayfunu'nun Tayvan'da neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar sonucu 51 kişi yaralandı, 10 kasaba ve şehirde toplam 8 bin 326 kişi tahliye edildi. Elektrik ve su kesintileri yaşanırken, heyelan riski nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Filipinlerin ardından Tayvan'da karaya çıkan Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 51 kişi yaralanırken, 10 kasaba ve şehirde toplam 8 bin 326 kişi tahliye edildi.

Filipinler'de etkili olan Fung-wong Tayfunu Tayvan'ın güneyinde karaya çıktı. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde sel medyana gelirken, 51 kişi de yaralandı. Tayfunun etkili olduğu 10 şehir ve kasabada toplam 8 bin 326 kişi tahliye edilerek güvenli noktalara yönlendirildi. Yetkililer, ülke genelinde 11 bin 317 hanede elektrik, 8 bin 809 hanede de su kesintisi yaşandığını belirtti. Ayrıca 56 bölge için "heyelan kırmızı alarmı" yayınlandı. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığı sahil şehirleri Kaohsiung, Taichung ve Tainan ile Pingtung, Chiayi ve Miaoli'de okullar ve kamu daireleri 1 günlüğüne kapatıldı. Yilan şehrinde yapılan ölçümde metrekareye bin 661 milimetre yağış düştüğü tespit edilirken, doğu kıyılarında dalgaların 4 metreye ulaştığı tespit edildi.

Meteorolojiden gelen son bilgilere göre tayfunun bu akşam hafifleyerek normal yağışlı havaya döneceği duyuruldu ve vatandaşlar dağlık bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.