Fung-wong Tayfunu Tayvan'da 51 Yaralı, 8 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinlerin ardından Tayvan'da karaya çıkan Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 51 kişi yaralanırken, 10 kasaba ve şehirde toplam 8 bin 326 kişi tahliye edildi.

Filipinler'de etkili olan Fung-wong Tayfunu Tayvan'ın güneyinde karaya çıktı. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde sel medyana gelirken, 51 kişi de yaralandı. Tayfunun etkili olduğu 10 şehir ve kasabada toplam 8 bin 326 kişi tahliye edilerek güvenli noktalara yönlendirildi. Yetkililer, ülke genelinde 11 bin 317 hanede elektrik, 8 bin 809 hanede de su kesintisi yaşandığını belirtti. Ayrıca 56 bölge için "heyelan kırmızı alarmı" yayınlandı. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığı sahil şehirleri Kaohsiung, Taichung ve Tainan ile Pingtung, Chiayi ve Miaoli'de okullar ve kamu daireleri 1 günlüğüne kapatıldı. Yilan şehrinde yapılan ölçümde metrekareye bin 661 milimetre yağış düştüğü tespit edilirken, doğu kıyılarında dalgaların 4 metreye ulaştığı tespit edildi.

Meteorolojiden gelen son bilgilere göre tayfunun bu akşam hafifleyerek normal yağışlı havaya döneceği duyuruldu ve vatandaşlar dağlık bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldı. - TAİPEİ