Fung-wong Süper Tayfunu'nun Yıkıcılığı: 27 Ölü, 36 Yaralı

Güncelleme:
Filipinler'i etkileyen Fung-wong Süper Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Tayfun, 16 yerleşim bölgesindeki 3,5 milyondan fazla insanı etkiledi. 41 bin 202 yapı hasar gördü, 84 bin aileye yardım sağlandı.

Filipinler'i vuran Fung-wong Süper Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, 36 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Tayfunun ülke genelindeki 16 yerleşim bölgesinde yaşayan 3 milyon 596 bin 174 kişiyi etkilediği belirtildi.

Filipinler, geçtiğimiz pazar günü itibariyle etki gösteren Fung-wong Süper Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamaya göre tayfunun yol açtığı sel, toprak kaymaları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. En az 36 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp olarak kayıtlara geçen 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Tayfunun ülke genelindeki 16 yerleşim bölgesinde yaşayan 3 milyon 596 bin 174 kişiyi etkilediğini belirtilirken, 171 bin 786 aileye kurulan 9 bin 14 tahliye merkezinde, 84 bin 524 aileye ise tahliye merkezleri dışında yardım sağlandığı aktarıldı.

41 bin 202 yapı hasar gördü

Süper tayfununun Filipinler'de etkisini yitirmesinin ardından zararın maddi boyutu da netleşmeye başladı. Toplam 41 bin 202 yapının tayfundan etkilendiği, yapılardan 33 bin 882'sinin kısmen hasarlı, 7 bin 320'sinin ise tamamen hasarlı olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Fung-wong Süper Tayfunu

Pazar günü itibariyle Filipinler'de etkili olan Fung-wong Süper Tayfunu hayatı olumsuz etkilemiş, şiddetli yağış ve rüzgarlar birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymalarına neden olmuştu. Havayolu ve deniz trafiği durma noktasına gelirken, binlerce kişi havaalanı ve limanlarda mahsur kalmıştı. Pazartesi itibariyle kademeli olarak etkisini yitiren tayfunun Tayvan'a doğru ilerlediği açıklanmıştı.

Fung-wong, bu yıl Filipinler'i vuran 21'inci fırtına oldu.

Geçtiğimiz hafta da tayfun vurmuştu

Filipinler'i geçtiğimiz 4 Kasım'da vuran Kalmaegi Tayfunu da sel ve toprak kaymalarına yol açmış, 232 kişi yaşamını yitirirken, 112 kişi kaybolmuş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin yaralarını saran Cebu'da çok sayıda kişi ölmüştü. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
