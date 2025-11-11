Haberler

Fung-wong Süper Tayfunu Nedeniyle Tayvan'da Tahliye Başladı

Filipinler'de 18 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Fung-wong Süper Tayfunu, Tayvan'a yaklaşıyor. Tayvanlı yetkililer, kıyı bölgelere yaklaşan tayfun nedeniyle 3 bin 337 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu.

Tayvanlı yetkililer, Filipinler'de 18 kişinin ölümüne yol açan Fung-wong Süper Tayfunu'nun kıyı bölgelere yaklaşması nedeniyle 3 bin 337 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Filipinler'de 18 kişinin ölümüne yol açan Fung-wong Süper Tayfunu, Tayvan'a yaklaşıyor. Tayvanlı yetkililer, güneybatı kıyısındaki büyük liman kenti Kaohsiung civarında karaya vurması beklenen tayfun nedeniyle uyarı yaptı. Hükümet yetkilileri, 3 bin 337 kişinin daha güvenli bölgelere taşındığını bildirdi. Doğu kıyısındaki Hualien ve Yilan kentinde okullar ve kamu daireleri kapatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, bugün çoğu iç hat olmak üzere 66 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Tayvan lideri Lai Ching-te ise halkı dağlardan, kıyı bölgelerinden ve diğer potansiyel tehlikeli alanlardan uzak durmaya çağırdı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
