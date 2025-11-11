Fung-wong Süper Tayfunu Nedeniyle Tayvan'da Tahliye Başladı

Tayvanlı yetkililer, Filipinler'de 18 kişinin ölümüne yol açan Fung-wong Süper Tayfunu'nun kıyı bölgelere yaklaşması nedeniyle 3 bin 337 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Filipinler'de 18 kişinin ölümüne yol açan Fung-wong Süper Tayfunu, Tayvan'a yaklaşıyor. Tayvanlı yetkililer, güneybatı kıyısındaki büyük liman kenti Kaohsiung civarında karaya vurması beklenen tayfun nedeniyle uyarı yaptı. Hükümet yetkilileri, 3 bin 337 kişinin daha güvenli bölgelere taşındığını bildirdi. Doğu kıyısındaki Hualien ve Yilan kentinde okullar ve kamu daireleri kapatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, bugün çoğu iç hat olmak üzere 66 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Tayvan lideri Lai Ching-te ise halkı dağlardan, kıyı bölgelerinden ve diğer potansiyel tehlikeli alanlardan uzak durmaya çağırdı. - TAİPEİ