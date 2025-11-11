Haberler

Fung-wong Süper Tayfunu Filipinler'de Can Kayıplarını Artırdı

Güncelleme:
Filipinler'i vuran Fung-wong Süper Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, 1,4 milyon kişi tahliye edildi. Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları birçok bölgede sel baskınlarına yol açtı.

Filipinler'i vuran ve şiddetli yağış ile rüzgarlara yol açan Fung-wong Süper Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Catanduanes, Doğu Samar, Nueva Vizcaya ve Ifugao eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Tahliye edilen kişi sayısının 1,4 milyona ulaştığı belirtilirken, bugün itibariyle 240 bin kişinin tahliye merkezlerinde ya da yakınlarının evlerinde kaldığı aktarıldı.

En az 132 köy sular altında kaldı

Filipinler Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Bernardo Rafaelito Alejandro, en az 132 köyün sular altında kaldığını ve 4 bin 100'den fazla evin hasar gördüğünü söyledi. Tayfunun etkisini yitirmesine rağmen şiddetli yağışların başkent Manila da dahil olmak üzere bazı bölgeler için hala risk oluşturduğunu ifade eden Alejandro, kurtarma ve yardım operasyonlarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Filipinler'i Fung-Wong Süper Tayfunu vurmuştu

Pazar günü itibariyle Filipinler'de etkili olan Fung-wong Süper Tayfunu hayatı felç etmiş, şiddetli yağış ve rüzgarlar birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açmıştı. Ülke genelinde 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, sahil güvenliğin gemilere seyir yasağı getirmesi nedeniyle en az 6 bin 600 yolcu ve kargo işçisi limanlarda mahsur kalmıştı. Dün itibariyle kademeli olarak etkisini yitiren tayfunun Tayvan'a doğru ilerlediği açıklanmıştı.

Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi ölmüştü

Filipinler'de geçtiğimiz hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
