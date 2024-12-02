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Fuhuşa Yer Temin Eden Cezaevi Firarisi Kadın Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan F.A., saklandığı adreste ele geçirildi.

Fuhuşa yer temin eden cezaevi firarisi kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.A. saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Fuhuşa Yer Temin Eden Cezaevi Firarisi Kadın Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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