Fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj salonuna işlem yapıldı

Adana'da son 6 ayda fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj ve SPA salonuyla ilgili 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, 1 Ocak'tan bu yana masaj ve SPA salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 37'sinde fuhuş yapıldığı, 43'ünün yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Fuhuş yapılan mekanların işletmecisi ve yöneticisi konumundaki 45 kişi hakkında "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem uygulandı. Yönetmeliğe uygun olmayan işletmelerle ilgili de işlem uygulanarak gereğinin yapılması için belediyelere bilgi verildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa