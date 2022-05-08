Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi - Haberler

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Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi

Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş önleme çalışmaları dolayısıyla operasyon düzenlendi. Eskibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde tespit edilen adreslerde, para karşılığı gizli fuhuş yapıldığı belirlendi. Operasyon bağlamında yakalanan 4 şüpheliye, 7 bin 404 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen adreslerin mühürlenmesine yönelik işlemler de başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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