Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş önleme çalışmaları dolayısıyla operasyon düzenlendi. Eskibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde tespit edilen adreslerde, para karşılığı gizli fuhuş yapıldığı belirlendi. Operasyon bağlamında yakalanan 4 şüpheliye, 7 bin 404 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen adreslerin mühürlenmesine yönelik işlemler de başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa