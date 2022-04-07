Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 trans şahıstan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın'ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alınırken, 55 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 5 şahıstan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN