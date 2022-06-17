Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı Eskişehir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 1'i kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 1'i kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ile E.T. isimli şüpheliler, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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