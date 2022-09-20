Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye toplamda 3 bin 702 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye toplamda 3 bin 702 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla fuhuş operasyonu yapıldı. Çalışmalarda, 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan F.A., F.B., C.B., U.C.H. ve Ö.C.F. isimli 5 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilere toplam 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, U.C.H. ve Ö.C.F. isimli şahıslara 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa