Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye toplamda 3 bin 702 lira para cezası uygulandı. Eskişehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişiye toplamda 3 bin 702 lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla fuhuş operasyonu yapıldı. Çalışmalarda, 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan F.A., F.B., C.B., U.C.H. ve Ö.C.F. isimli 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilere toplam 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, U.C.H. ve Ö.C.F. isimli şahıslara 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.