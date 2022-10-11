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Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Muğla'da fuhuşa aracılık etme, yer temini ve insan ticaretine yönelik Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da fuhuşa aracılık etme, yer temini ve insan ticaretine yönelik Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen projeli dosya çerçevesinde ay boyunca toplamda 5 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı.

Fethiye merkezli 5 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 4 adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yapılan operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Yakalanan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki adli ve idari işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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