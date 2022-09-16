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Fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Fuhşu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan N.B., E.R., E.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüphelilere toplamda 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, E.Y. hakkında 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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