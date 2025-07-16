Fuhşa Teşvik Suçundan 31 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şahıs, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. G.M. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek" suçundan 31 yıl hapis cezası ile aranan G.M. (45) isimli şahsın Gölcük ilçesinde olduğu belirlendi.

Ekipler, 15 Temmuz'da düzenledikleri operasyonla hükümlü G.M'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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