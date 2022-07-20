Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı Kocaeli'de rampa aşağıya inerken frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen ticari taksiye çarptı. Kocaeli'de rampa aşağıya inerken frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen ticari taksiye çarptı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı. Kaza, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Santral Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağıya indiği esnada freni tutmadığı iddia edilen E.A idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen H.A hakimiyetindeki 41 T 0236 Skoda marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadıköy Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.