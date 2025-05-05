Frenleri Boşalan Öğrenci Servisi İş Yerine Daldı

Frenleri tutmayan öğrenci servisi iş yerine daldı: Faciadan dönüldü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan öğrenci servisi, yokuş aşağı kontrolden çıkarak kaldırıma çaptıktan sonra bir iş yerine girdi. Araçta öğrencilerin olmaması olası faciayı önlerken, iş yeri sahibi ise saniyelerle ölümden kurtuldu.

Kaza, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadettin Oral idaresindeki 78 S 6046 plakalı öğrenci servisi İncekaya Caddesi istikametine seyir halindeyken frenlerinin tutmaması nedeniyle önce kaldırıma çarptı sonra bir iş yerine daldı. Kazada servis aracında öğrenci bulunmaması olası can kaybının önüne geçerken, dükkanda olan iş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk 30 santimetreyle ölümden döndü.

Maddi hasarın oluştuğu olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı" diyen Gürbüztürk, 350-400 bin TL zararı olduğunu söyledi.

Servis sürücüsü Sabahattin Oral, kendisine tepki gösteren iş yeri sahibinin kızına, " Süratim yoktu, 3. vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım" diyerek yaşananları anlatmaya çalıştı.