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Freni Patlayan Traktör Kaldırıma Daldı: İki Yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan traktör, yolda ilerleyen araçlara çarparak kaldırıma çıktı. O sırada yürüyen vatandaşların son anda kendilerini atarak kurtulduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan traktör önce iki araca, ardından da kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların, son anda kendilerini atarak üzerlerine gelen traktörden kurtulmayı başardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Feneseaşağı Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, elma taşıyan 38 TA 752 plakalı traktörün freni patladı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör, önce seyir halindeki 38 ACF 845 plakalı araca, ardından park halindeki 38 EE 668 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarındaki demir bariyere çarptıktan sonra kaldırıma çıkan traktör trafik lambasına çarparak durabildi.

Üzerlerine gelen traktörden kaçarak kurtuldular

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde traktörün kontrolden çıkarak otomobillere çarptığı anlar yer alırken, kaldırımda yürüyen vatandaşların da üzerlerine gelen traktörden kaçarak kurtuldukları anlar da saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kayseri

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