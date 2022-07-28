Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı varBURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti.

 - Güncelleme:

Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

BURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi yaralandı

Olay, İstanbul-Bursa Karayolu Merkez Osmangazi ilçesi'nde meydana geldi. Freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title