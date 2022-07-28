Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı varBURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti.
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Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var
BURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesi freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi yaralandı
Olay, İstanbul-Bursa Karayolu Merkez Osmangazi ilçesi'nde meydana geldi. Freni patlayan tır çok sayıda aracı biçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa