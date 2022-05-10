KARABÜK (İHA) - Freni patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu

Kamyonette sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde frenleri boşalan saman yüklü kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Derebaşı Köyü Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, saman yüklü Kemal Güldoğdu idaresindeki 14 AAV 055 plakalı kamyonet yokuş aşağıya indiği sırada frenleri boşaldı. Frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü olası bir facianın önüne geçmek için yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücünün yardımına koşan köylüler, durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri ile Jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ve itfaiyenin çalışmaları sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.