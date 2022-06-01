Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı - Haberler

Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

BAYBURT - Bayburt'ta freni patlayan otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Taş idaresindeki 69 AAF 970 plakalı otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı. Akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.