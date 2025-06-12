Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Tunceli'de freninin patlaması sonucu park halindeyken hareket eden kamyon, 5 araca zarar verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tunceli'de park halindeyken freni patlayan kamyonun 5 araca zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto sanayi sitesi mevkiinde park halinde bulunan kamyon, freninin patlamasıyla hareket ederek park halindeki diğer otomobillere çarptı. Park halindeki 5 araçta maddi hasarın meydana geldiği olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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