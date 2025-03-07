Freni Patlayan Kamyon Fıstık Bahçesine Daldı, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da freni patlayan hafriyat kamyonu fıstık bahçesine daldı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Halfeti kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 VU 376 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık bahçesine daldı. Çok sayıda fıstık ağacını kırdıktan sonra durabilen kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA