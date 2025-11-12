Elazığ'da freni patlayan kamyon, ekmek fırınına daldı. Fırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, Abdullahpaşa Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken freni patladı. Kamyon yol kenarında bulunan ekmek fırının içerisine daldı. Kazada yaralanan olmazken, fırın içerisinde vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ