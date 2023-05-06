Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi: 3 ölü

Hatay'da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. İlk belirlemelere olayda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. - HATAY