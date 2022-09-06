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Freni patlayan İETT otobüsü önce otomobillere ardından bariyerlere çarptı

3. Sayfa Haberleri

Freni patlayan İETT otobüsü önce otomobillere ardından bariyerlere çarptı Yenikapı'da İETT kazası Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı.

Freni patlayan İETT otobüsü önce otomobillere ardından bariyerlere çarptı

Yenikapı'da İETT kazası

İSTANBUL - Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler

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