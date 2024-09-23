Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı
Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun fren sistemindeki arıza nedeniyle toplam 7 araca çarptığı feci kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Freni patlayan hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği anlar kamerada
HATAY - Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği feci kaza kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anıysa çevrede bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı.