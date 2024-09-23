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Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı

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Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun fren sistemindeki arıza nedeniyle toplam 7 araca çarptığı feci kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Freni patlayan hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anıysa çevrede bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa

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