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Freni Patlayan Çöp Kamyonu Evine Girdi, Kadın Yaralandı

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Adana'da freni patlayan bir çöp kamyonu, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin mutfağına girdi. O sırada mutfakta bulunan kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da freni patlayan çöp kamyonu bir evin mutfağına girince kadın yaralandı. Evin duvarı tamamen yıkılırken kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çöp kamyonu yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon bir eve girdi. Evin duvarı tamamen yıkıldı. Kamyon evin mutfak kısmına çarptığı için o sırada mutfakta bulanan kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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