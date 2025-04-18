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Freni Patlayan Arazöz Otomobile ve Duvara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan arazöz, önce bir otomobile çarptı, ardından üst geçit duvarına gömüldü. Kazada arazözdeki sürücü hayatını kaybederken, başka bir yolcu ağır yaralandı.

Freni patlayan arazöz, önce otomobile ardından duvara böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayarak otomobile ve üst geçit duvarına çarpan arazözde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Arazözün üst geçidin duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra üst geçit duvarına gömüldü. Hurdaya dönen arazöz sürücüsü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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