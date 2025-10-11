Haberler

Freni Patlayan Araç, Oyun Oynayan Çocukların Üzerine Daldı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de freni patlayan hafif ticari araç, oyun oynayan çocukların yanına daldı. Çocuklar son anda kurtulurken, araç park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde freni patlayan hafif ticari araç çayırlık alandan kayarak oyun oynayan çocukların bulunduğu alana daldı. 3 çocuk saniyelerle ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın freni patladı. Araç, çayırlık alandan hızla aşağıya kayarak sokakta oyun oynayan çocukların üzerine doğru geldi. Aracın geldiğini gören 3 çocuk panikle sağa sola koşarak son anda kurtulmayı başardı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan panik dolu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla aşağıya kaydığı, çocukların can havliyle kaçtığı ve aracın park halindeki araçlara çarparak durduğu anlar yer aldı. Faciadan dönülen olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
