Üye Girişi
Haberler

Freni Boşalan Tır Denize Düştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, frenleri boşalan bir tır denize düştü. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği anlar kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Tır, vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, çevre kirliliğini önlemek için tedbirler alındı.

- Tırın denize düştüğü anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır denize düştü. Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazlum Şimşek idaresindeki 34 EM 3127 plakalı tır, feribot geçişi için iskeleye geldi. İskelede arıza yapan tırın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde dibe battı. Denize düşen tır vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın yavaş yavaş denize gittiği ve önündeki bariyerleri kırarak aştığı görüldü. Etraftaki vatandaşların çaresizce izleyişi kameraya yansıdı.

NEGMAR şirketinden açıklama

Negmar Feribot İskelesi'nde meydana gelen olayla ilgili NEGMAR şirketi açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "BKM Lojistik'e ait 34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00'de Eskihisar - Tavşanlı (Yalova) Feribot Hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00'den saat 10.00'a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle tır limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. Tırın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma kontrolünde tır kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve BKM Lojistik ekipleri tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise; bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Freni Boşalan Tır Denize Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

Güvenlik Kocaeli İtfaiye 3-sayfa Ulaşım Yaşam Sudan Gebze Çevre Olay Kaza

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });