Freni boşalan mikser kamyonu beton pompasına çarparak durabildi 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan beton mikseri önündeki beton pompasına çarparak durabildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan beton mikseri önündeki beton pompasına çarparak durabildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ö. İdaresindeki 67 TN 623 plakalı beton mikseri yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla inen beton mikseri son anda yol kenarında duran beton pompasına çarparak durabildi. Devrilen beton mikseri sürücüsü Mustafa Ö. yaralanırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Devrilen mikser iş makinesi yardımı ile kaldırıldı. Kazada beton mikserinde büyük hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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