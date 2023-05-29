Freni boşalan kimyasal yüklü tır alev alev yandı, faciadan dönüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde freni boşalan kimyasal madde yüklü tır, aynı yönde seyreden kamyonete çarpıp devrildikten sonra alev aldı. boya yüklü bir tır alev alev yandı. Olayda kamyonette bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken tırda bulunan tonlarca boya ve tinerden çıkan alev ve dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Karayolunda trafik kilitlenirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınabilildi.

Facianın eşiğinden dönülen kaza Antalya Antalya Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde bu sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nihat Duman idarsindeki 34 ZJ 2517 plakalı boya ve tiner yüklü tırın freni patladı.Tırı kontrol edemeyen sürücü, aynı yönde seyreden Mehmet Badır idaresindeki 07 YBA 51 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yan yatan tırda başlayan yangın 14 ton boya ve tinerlerin alev almasıyla birlikte alev topuna döndü. Kazada tır sürücüsü Nihat Duman ile kamyonette bulunun sürücü Mehmet Batır ile yolcular Haşim Şen ve Beşir yıldız kazayı hafif yaralı olarak atlatırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin köpükle yaptığı müdahale ile yaklaşık bir saatte söndürülen yangın sebebiyle Antalya Burdur karayolunda trafik kilitlendi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı olayda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra yol trafiğe yeniden açıldı. - ANTALYA