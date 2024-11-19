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Freni Boşalan Kamyon Kaldırıma Girdi, Şans Eseri Can Kaybı Olmadı

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İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan bir kamyonet, yoldan çıkarak kaldırıma girdi. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra iki ağacı devirerek durabilen araçta şoförün manevraları sayesinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet, yoldan çıkarak kaldırıma girdi. Yaklaşık 100 metre kaldırımdan ilerleyen araç, iki ağacı devirerek durabildi. Şoförün manevraları sayesinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeyken freni boşalan kamyonetin sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma girdi. Yaklaşık 100 metre kadar kaldırımda ilerleyerek demir dubaları deviren kamyonet, iki ağacı devirerek durabildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmediği kazada şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan Örnek Mahallesi Muhtarı Emin Kızılateş, "Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonet freni boşalınca kaldırıma çıkmış. İki sokak bu şekilde ilerledikten sonra ağaca çarparak durabilmiş. Çok şükür cana ve mala bir zarar gelmemiş, sadece iki ağacımız devrildi. Şoförün geçtiği alan normal bir aracın bile zor geçebileceği bir yerdi, çok şükür korkulan olmadı" dedi.

Freni Boşalan Kamyon Kaldırıma Girdi, Şans Eseri Can Kaybı Olmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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