Freni Boşalan Kamyon İş Yerinin Bahçesine Daldı
Elazığ'da freni boşalan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir iş yerinin bahçesine daldı. Olayda maddi hasar meydana geldi ancak yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Freni boşalan kamyon bahçeye böyle daldı
ELAZIĞ - Elazığ'da freni boşalan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.