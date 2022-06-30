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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde freni boşalan kamyon 1 pikap, 2 otomobil ve 1 motosiklete çarptıktan sonra durabildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde freni boşalan kamyon 1 pikap, 2 otomobil ve 1 motosiklete çarptıktan sonra durabildi. Dehşete düşüren kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri Mezarlık kavşağındaki rampada iniş aşağı seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Araç kontrolü kaybeden kamyon şoförü önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu'nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı. Hala durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıktaki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Selçuk Şavran - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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