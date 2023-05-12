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Freni boşalan iş makinesi faciaya yol açıyordu

Freni boşalan iş makinesi faciaya yol açıyordu

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir firmaya ait iş makinesi frenlerinin boşalması sonucu devrildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir firmaya ait iş makinesi frenlerinin boşalması sonucu devrildi.

Kaza Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki gördü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İbrahim Yılmaz yönetimindeki 34-00-22-10269 plakalı iş makinesi mahalle girişindeki yokuştan iniş halinde seyrederken frenleri boşaldı. Operatörün frenleri boşalan iş makinesinin durdurabilmek için kepçesini kullanması bir faciayı engelledi.

Kazadan yara almadan kurtulan operatör İbrahim Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Yılmaz Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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