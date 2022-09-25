Fren yerine gaza bastı: Önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü 3. Sayfa Haberleri Fren yerine gaza bastı: Önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, park ederken fren yerine gaza basan sürücü önce boş bir dükkana girdi, ardından duramayarak bahçeye düştü. Fren yerine gaza bastı: Önce dükkana girdi, sonra bahçeye düştü SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, park ederken fren yerine gaza basan sürücü önce boş bir dükkana girdi, ardından duramayarak bahçeye düştü. Edinilen bilgiye göre kaza, Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ç.isimli sürücü 34 ZS 3401 plakalı Volkswagen marka araç sürücüsü, aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Panik yapan sürücü önce boş bir dükkanın içinden geçti, sonra aracı ile bahçeye düştü. Sürücü Z.Ç. ve araçta bulunan E.Ç.hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Dükkanına araç girdiğini öğrenip olay yerine gelen İsa Güller, sürücünün park ederken fren yerine gaza basınca kazanın meydana geldiğini belirtti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol Tragger Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

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