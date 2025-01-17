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Fren-debriyaj Hava Tüpünde Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi

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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Sürücü tutuklandı.

Fren-debriyaj hava tüpünden kaçak telefonlar çıktı

ADANA - Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı telefon sokulduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan polis, kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 2 milyon 880 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yakalanan sürücü Cemal C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken kamyona da el konuldu.

Fren-debriyaj Hava Tüpünde Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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