Fransız ve Arap iş adamlarını dolandıran çeteyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Adana'da hayali ayçiçeği yağı satışı yaparak Fransız ve Arap iş adamlarını 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen çeteyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Çete liderinin iş adamlarını kandırmak için bir fabrika açtığı, oğlunun ise sosyal medya üzerinden fabrikadan görüntüler paylaşarak 200 liralık yağı 100 liraya sattıkları yönünde ilan verdiği öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, savcılıkça 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet T. Y.'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu belirtildi. Çete liderinin iş adamlarını kandırmak için Adana'da bir ayçiçeği yağı fabrikası açtığı, oğlunun ise sosyal medya üzerinden fabrikadan görüntüler paylaşarak 200 liralık yağı 100 liraya sattıkları yönünde ilan verdiği öğrenildi. Bu ilanı gören Arap ve Fransız iş adamlarının Adana'ya geldiği, bu sırada fabrikada çalışanların ayarlandığı ve gelen misafirleri eğlenceye götürdükleri, paranın bir kısmını peşin aldıkları diğer kısmının da banka yoluyla alındığı belirlendi. Çetenin yağları ise gümrükten geçiyor gibi gösterip sahte faturalar ortaya koydukları, Arap ve Fransız iş adamlarına bu faturaları göndererek onları kandırdıkları ortaya çıktı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada çete liderinin evinde ve arabasında yapılan aramada çok miktarda altın ve para ele geçirildi. - ADANA