Fransız Alpleri'nde çığ felaketi: 4 ölü
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Fransa'daki Alp Dağları'nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'daki Alp Dağları'nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'daki Alp Dağları'nda yer alan Armancette buzulunda çığ düştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, çığ nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, çığın dağda yürüyüş yapanların üzerine düştüğü ifade edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, arama-kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiğini aktararak, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa