Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fransız Alpleri'nde çığ felaketi: 4 ölü

Fransız Alpleri'nde çığ felaketi: 4 ölü

3. Sayfa Haberleri

Fransa'daki Alp Dağları'nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'daki Alp Dağları'nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'daki Alp Dağları'nda yer alan Armancette buzulunda çığ düştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, çığ nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, çığın dağda yürüyüş yapanların üzerine düştüğü ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, arama-kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiğini aktararak, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gerald Darmanin Süleyman Soylu Alp Dağları Fransa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title