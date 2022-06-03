Fransa: "Ukrayna'da 1 Fransız öldürüldü" - Haberler

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Fransa: "Ukrayna'da 1 Fransız öldürüldü"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fransa: 'Ukrayna'da 1 Fransız öldürüldü'

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunda gönüllü olarak görev alan bir Fransız vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunda gönüllü olarak görev alan bir Fransız vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanlığı Ukrayna ordusunda gönüllü olarak görev alan bir Fransız vatandaşın çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın bütünüyle bir savaş bölgesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, gerekçe ne olursa olsun Ukrayna'ya gitmek resmi olarak önerilmez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilenirken, Fransız vatandaşı hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, Ukrayna'nın doğusunda çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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