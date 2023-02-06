Fransa, Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderecek 3. Sayfa Haberleri Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Fransa'da harekete geçti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini belirterek, ekibin bu akşam Türkiye'ye hareket edeceklerini ifade etti. Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla söz konusu ekibin "AB Sivil Koruma Mekanizması"nın parçası olarak Türkiye'ye gönderildiğini belirterek, "Fransa, Türkiye ile tam dayanışma içindedir" dedi. - PARİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Türkiye Fransa 3. Sayfa Haberler

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