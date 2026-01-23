Fransa, Akdeniz'de Rus tankerine el koydu

Fransa, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo'nun bir parçası olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine Akdeniz'de el koydu. Askerlerin tankere çıktığı tankerin rotası değiştirildi.

Fransa, Akdeniz'de Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo'nun bir parçası olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine el koydu. Fransız ordusu İngiltere donanmasının da desteğiyle sabah saatlerinde İspanya ve Fas arasında tankere baskın düzenledi. Fransız yetkililer, Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıkan Grinch adlı tankerin durdurulduğunu ve askerlerin tankere çıktığını bildirdi. Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın geçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını söyledi. Tankerin rotasının değiştirildiği aktarılırken yeni rotaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"Yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin açıklamasında "Grinch" adlı tankerin "uluslararası yaptırımlara tabi olduğunu ve sahte bayrak taşıdığından şüphelenildiğini" söyleyerek, "Uluslararası hukuku savunmaya ve yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlıyız" dedi. "Gölge filonun faaliyetleri, Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı finanse etmeye katkıda bulunuyor" diyen Macron, tankerin yönünün değiştirildiğini de sözlerine ekledi.

"Gölge tankerin karşı müdahalemizi artırıyoruz"

Savunma Bakanı John Healy, İngiliz donanmasının izleme ve takip desteği sağladığını ve HMS Dagger'ın Cebelitarık Boğazı'ndan geçerken tankeri izlediğini söyledi. Healy, "Müttefiklerimizle birlikte, Putin'in Ukrayna'ya yönelik yasadışı işgalini finanse eden fonları kesmek için gölge tankere karşı müdahalemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, baskından ve el koymadan haberdar olmadıklarını bildirdi.

Moskova'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan gizli filosu, Rus petrol ihracatına yönelik Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullanılan eski ve sahipliği veya sigortası belirsiz tankerlerden oluşuyor. İngiltere, 544 Rus gölge filo tankere yaptırım uyguladı. - PARİS