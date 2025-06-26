Fransa Ordusu, İran'dan Gelen Dronları Engelledi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Fransa ordusunun İran'dan İsrail'e gönderilen 10'dan az dronu engellediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

Fransa, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalarda İran'ın misilleme saldırılarını karşıladığını kabul etti. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Orta Doğu'daki durumun görüşüldüğü Ulusal Meclis oturumunda, "Fransa ordusunun karadan havaya füze sistemleri ve Rafale savaş uçaklarımız ile İran'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait 10'dan az dron karşıladığımızı doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı. İran'ın saldırılarında yaklaşık 400 balistik füze ve bin dron fırlattığını belirten Lecornu, "Ordularımız İran'a gerçekleştirilen saldırılara katılmadı. Ancak, bölgedeki üslerimizi meşru nefsi müdafaa çerçevesinde savunduk. İran'dan gönderilen dronların güzergahı bizim üslerimizin üzerinden geçiyordu" ifadelerini kullandı. - PARİS