Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan... Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. - PARİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fransa Paris 3. Sayfa Haberler

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